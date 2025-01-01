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Киноафиша Мечтать! Летать! Фестиваль воздухоплавания

Мечтать! Летать! Фестиваль воздухоплавания

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О концерте/спектакле

Фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!» в Санкт-Петербурге

С 23 по 24 августа 2025 года Санкт-Петербург станет центром уникального события — первого фестиваля воздухоплавания «Мечтать! Летать!». Это мероприятие приурочено к 180-летию Русского географического общества и обещает стать настоящей визитной карточкой города.

Что вас ждет?

Фестиваль объединяет спорт, культуру, историю, науку и географию. Гостей ожидает множество развлечений для всей семьи:

  • Свечение воздушных шаров
  • Светомузыкальное шоу
  • Мастер-классы и лекции
  • Весёлые конкурсы и квесты
  • Кинопоказы
  • Творческие мастерские
  • Живая музыка
  • Фотозоны

Соревнования пилотов

Особое внимание будет уделено захватывающим соревнованиям пилотов, которые продемонстрируют высшее мастерство управления аэростатами. Это шанс увидеть настоящих профессионалов в действии!

Эмоции и впечатления

Приготовьтесь к сильным эмоциям и восторгу! Ловите момент и уносите с собой не только яркие кадры, но и впечатления, которые останутся с вами навсегда.

Не пропустите это уникальное событие в сердце Санкт-Петербурга — фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Парк 300-летия Петербурга Санкт-Петербург, Приморский просп., 74
06:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Парк 300-летия Петербурга Санкт-Петербург, Приморский просп., 74
06:00 от 600 ₽

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