Мечтать! Летать! Фестиваль воздухоплавания

Фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!» в Санкт-Петербурге

С 23 по 24 августа 2025 года Санкт-Петербург станет центром уникального события — первого фестиваля воздухоплавания «Мечтать! Летать!». Это мероприятие приурочено к 180-летию Русского географического общества и обещает стать настоящей визитной карточкой города.

Что вас ждет?

Фестиваль объединяет спорт, культуру, историю, науку и географию. Гостей ожидает множество развлечений для всей семьи:

Свечение воздушных шаров

Светомузыкальное шоу

Мастер-классы и лекции

Весёлые конкурсы и квесты

Кинопоказы

Творческие мастерские

Живая музыка

Фотозоны

Соревнования пилотов

Особое внимание будет уделено захватывающим соревнованиям пилотов, которые продемонстрируют высшее мастерство управления аэростатами. Это шанс увидеть настоящих профессионалов в действии!

Эмоции и впечатления

Приготовьтесь к сильным эмоциям и восторгу! Ловите момент и уносите с собой не только яркие кадры, но и впечатления, которые останутся с вами навсегда.

Не пропустите это уникальное событие в сердце Санкт-Петербурга — фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!»!