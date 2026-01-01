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Мцыри
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Киноафиша Мцыри

Спектакль Мцыри

Постановка
Мастерская «12» 12+
Режиссер Екатерина Уржумова
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Кукольный спектакль «Мцыри»: встреча с поэзией Лермонтова

«Мцыри» – это кукольный и пластический спектакль, основанный на романтической поэме Михаила Лермонтова, а также его более ранних произведениях, таких как «Исповедь» и «Боярин Орша». История была вдохновлена поездкой Лермонтова на Кавказ, где он услышал рассказ о пленённом горце, ставшем монахом.

Спектакль передает кавказский колорит, атмосферу свободы и дикой вольности благодаря большим куклам, маскам и монументальным, но минималистичным декорациям. Музыка помогает создать уникальную атмосферу и подчеркнуть эмоциональную глубину происходящего на сцене.

Сюжет и главные герои

Главный герой, узник и чужестранец Мцыри, бросает вызов судьбе и всем силам, что превосходят его. Он сталкивается не только с внешними препятствиями, но и с самим собой. На протяжении спектакля зрителей ждет вопрос: победит ли он? Выберет ли жизнь на чужбине? Мир, созданный на сцене, полон образов и пластики, которые во многом ведут внимание зрителей помимо поэтического текста, звучащего «за кадром».

Спектакль посвящен 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Создатели спектакля

  • Режиссёр-постановщик и автор инсценировки: Екатерина Уржумова
  • Художник-постановщик: Светлана Струкова (Санкт-Петербург)
  • Хореограф-постановщик: Татьяна Аксёнова

Действующие лица и исполнители

  • Мцыри: Александр Лазаренко
  • Барс, Монах: Владимир Ташлыков
  • Грузинка: Татьяна Ларина
  • Рассказчики: Александр Лазаренко, Владимир Ташлыков, Татьяна Ларина, Ольга Молодцова, Анастасия Чащухина

Главный режиссёр – Екатерина Уржумова.

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Сентябрь
3 сентября четверг
19:00
Мастерская «12» Москва, Академика Пилюгина, 2
от 500 ₽

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