Спектакль Мцыри

«Мцыри» М. Лермонтова в Красноярском театре кукол

Красноярский театр кукол представит спектакль по романтической поэме Михаила Лермонтова «Мцыри». Новый режиссёр, Наталия Степаненко, известная своими работами «Мой снежный друг» и «Есть ли жизнь в offline?», обещает создать музыкальную постановку, насыщенную эмоциональной атмосферой.

Спектакль будет наполнен колоритом благодаря игре актёров на традиционных грузинских музыкальных инструментах, что добавит уникальности и выразительности. В центре сюжета — судьба мальчика, ставшего монахом после того, как остался сиротой. Его мечта о свободе и возвращении на родину придаёт истории глубокий смысл, который обязательно тронет зрителей.

Постановка основана на поэме «Мцыри», написанной Лермонтовым в 1839 году. Это произведение считается классикой русской литературы и затрагивает темы любви, свободы и поиска себя, что делает спектакль привлекательным для ценителей глубокой драматургии и музыкального искусства.