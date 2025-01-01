Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мцыри

Спектакль Мцыри

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мцыри» по М. Ю. Лермонтову 

На сцене — история о мужестве, страсти и стремлении к свободе. Спектакль, основанный на произведении Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри», погружает зрителей в мир внутренней борьбы и поисков смысла жизни.

Сюжет

Главный герой, юноша, умирает в келье горного монастыря. Старый монах заботится о нем, пока тот в бреду не начинает рассказывать о своем побеге из монастыря. Он мечтает увидеть свою Родину и, сбежав в горы, сталкивается с девушкой, что становится для него откровением. Это первое проявление страсти и мужского желания, но рассудок не позволяет ему поддаться этому порыву.

Конфликт и борьба

На своем пути юноша встречает хищного барса, с которым вступает в бой. Эта схватка заканчивается для него трагически — он получает ранения, несовместимые с жизнью. Тем не менее, его стремление увидеть Родину не угасает. Однако, когда он понимает, что снова оказался в монастыре, становится очевидно, что герой не смог достичь своей цели.

Финал и философия

В предсмертном бреду ему мерещатся образы матери, рыбок, родной земли и загадочной девушки с кувшином. Каждый зритель сможет по-своему интерпретировать смысл существования, который поднимается в этом спектакле. Вопрос о том, что действительно важно в жизни, остается открытым.

Интересные факты

  • Произведение «Мцыри» было написано Лермонтовым в 1839 году и считается одним из самых значимых в русской литературе.
  • Спектакль привлекает внимание не только глубоким сюжетом, но и яркой визуализацией, которая передает атмосферу Кавказа.
  • «Мцыри» — это не просто история о побеге, но и философская притча о поисках себя и своего места в мире.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах жизни и судьбы.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Гринч
0+
Детский Цирк
Гринч
4 января в 14:30 ДК «Прожектор»
от 950 ₽
Жениться нельзя расстаться
16+
Комедия
Жениться нельзя расстаться
31 декабря в 15:00 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1000 ₽
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
11 января в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше