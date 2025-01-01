Спектакль Мцыри

«Мцыри» — Поэтический спектакль по поэме Михаила Лермонтова

Одинокий голос свободы, вырванный из стен монастыря и отданный в вечную борьбу с судьбой — именно таким предстаёт «Мцыри» в новой сценической интерпретации. Спектакль сочетает силу поэтического слова, магию грузинской народной музыки и пластику современной хореографии.

Главная роль и музыкальное оформление

Главную роль исполняет Георгий Мартиросян — заслуженный артист Российской Федерации, актёр театра и кино. Его голос становится тем самым «Мцыри», пленником и мечтателем, который борется с обстоятельствами, судьбой и самим собой. Музыкальное оформление создано ансамблем Acapella Saqartvelo под руководством Тамаза Чоладзе. Зрителей ожидает живое звучание подлинной грузинской народной музыки, переплетённой с внутренним миром героя, где каждая мелодия становится частью рассказа.

Хореография и режиссура

Хореографическое решение принадлежит Давиду Чикава и Кахе Концелидзе. Танец в спектакле — это не иллюстрация, а форма исповедания и выражения борьбы, одиночества и порыва к свободе. Режиссёр-постановщик Иван Рубцов представил «Мцыри» как трагедию духа, рассказанную средствами современного театра, но с глубочайшим уважением к первоисточнику.

Визуальный стиль и формат

Визуальный стиль спектакля вдохновлён грузинской эстетикой XX века — сдержанной, графичной, наполненной внутренней силой. Формат — моноспектакль с элементами музыкально-хореографической композиции.

Заключение

«Мцыри» — это не просто классика. Это исповедь. Это песня о свободе. Это взгляд внутрь себя.