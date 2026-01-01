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Мазепа
Киноафиша Мазепа

Спектакль Мазепа

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Юрий Лаптев
Продолжительность 3 часа 55 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О спектакле

Опера по поэме Пушкина в Мариинском театре

История создания и сюжет

Александр Пушкин написал поэму «Полтава» всего за две недели, тогда как Пётр Чайковский трудился над оперой «Мазепа» целых два года. Для композитора-лирика, чьи работы часто пронизаны глубокими личными переживаниями, создание историко-военной оперы оказалось настоящим испытанием. Чайковский начал работу с дуэта Марии и Мазепы — его больше всего волновала психология героев, а не политический подтекст. Это один из немногих оперных дуэтов, где сопрано и баритон исполняют партии влюбленных, ведь Мария молода, а Мазепа значительно старше её.

Любовный треугольник и семейная драма

В центре сюжета — не только романтический треугольник между Марией, Мазепой и Андреем, но и напряжённые отношения между Марией и двумя "отцами": её родным отцом и крестным — Мазепой, который стал её возлюбленным. Этот внутренний конфликт, где отец и крестный борются за душу девушки, оказывается гораздо сильнее, чем политические интриги. История завершается трагедией: один из мужчин гибнет, Мария теряет рассудок, а финальная сцена её безумия становится кульминацией драмы.

Украинский колорит и исторический масштаб

Действие оперы разворачивается на фоне яркой исторической панорамы, полной украинского колорита, хорошо знакомого Чайковскому. Сцены с народными гуляниями, танцами, молитвами и песнями сменяются величественным изображением Полтавского сражения 1709 года, которое композитор передал в ярком симфоническом антракте к третьему акту.

Традиционная постановка и успех в Мариинском театре

Постановка Мариинского театра является возобновлением классической версии 1950 года, которая к 2019 году была сыграна уже 500 раз. Постановка, созданная режиссёром Ильёй Шлепяновым и театральным художником Александром Константиновским, представляет собой эталон «большого стиля». Зрителей ожидают роскошные костюмы, казаки в шароварах, наряды, расшитые жемчугом и соболями. Это классическое оформление и мощный оперный ампир могут особенно заинтересовать поклонников традиционного театра.

Мазепа — бессмертный герой

«Мазепа» — это оперный долгожитель, который, несмотря на почтенный возраст, не утратил ни своей харизмы, ни силы. Как и его главный герой, постановка продолжает покорять сердца зрителей по всему миру.

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