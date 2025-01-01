Меню
Мазепа
Киноафиша Мазепа

Спектакль Мазепа

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 16+
О спектакле

Трагедия и страсть: опера Чайковского «Мазепа»

Как известно, творчество Чайковского тесно связано с его биографией. Практически каждое сочинение — исповедь композитора. Сюжеты его опер нередко отражают ключевые моменты из его собственной жизни, и опера «Мазепа» не является исключением.

Сюжет, основанный на личных переживаниях

Работа над «Мазепой» проходила на фоне драматических событий в жизни любимой племянницы Чайковского: ее роман с мужчиной, старшим на много лет, и рождение внебрачного ребенка. Главная линия оперы повествует о девушке Марии, которая влюбляется в престарелого гетмана Мазепу. Вокруг этих отношений разворачиваются трагические события: казнь отца Марии, несчастья влюбленного Андрея и, наконец, крах семьи, который приводит к сумасшествию самой героини.

Это история о разрушительной силе аномальной страсти, способной лишить человека разума. Она затрагивает глубокие эмоциональные темы, что делает ее особенно актуальной для зрителей.

Театральное событие

Критик Дмитрий Морозов в газете «Мариинский театр» отмечал: «Событием театральной жизни стал геликоновский «Мазепа»: здесь сумели превратить оперу в живое захватывающее зрелище, которое почти никому не удалось решить сценически… Это чудо преображения доступно лишь подлинно музыкальному театру, когда под воздействием точно найденного сценического решения музыка начинает звучать и восприниматься по-иному».

Историческая справка

Интересно, что «Мазепу» впервые после Октябрьской революции поставили в 1922 году в Москве в оперном театре С.И. Зимина, история которого неразрывно связана с нынешним зданием «Геликон-оперы» на Большой Никитской.

Январь
23 января пятница
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 1500 ₽
24 января суббота
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 1500 ₽
25 января воскресенье
16:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 1500 ₽

Фотографии

Мазепа Мазепа Мазепа Мазепа

