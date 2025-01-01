Спектакль Мазепа

Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.
Опера основана на музыке Петра Чайковского и либретто Виктора Буренина, созданном по поэме Александра Пушкина «Полтава». Эта монументальная военно-историческая опера занимает особое место в репертуаре, и сам процесс написания занял у Чайковского два года.
Чайковский начал работу над оперой с большого дуэта Марии и Мазепы. Это редкий случай для оперного жанра, когда партию возлюбленного исполняет баритон, а не тенор. Опера представляет собой драму любви и предательства, где основное внимание сосредоточено на сложных отношениях между девушкой и ее двумя "отцами": родным и крестным.
История обретает дополнительную напряженность, когда оба "отца" вступают в схватку за душу Марии. В результате один из них погибает, а девушка теряет рассудок — момент, который подчеркивает характерный для романтической оперы финал.
Действие разворачивается на фоне исторических событий, включая Полтавское сражение 1709 года, которое Чайковский ярко изображает в симфоническом антракте к третьему акту. Украинский национальный колорит, знакомый композитору благодаря его связям с Украиной, также пронизывает весь спектакль.
Спектакль в Мариинском театре стал капитальным возобновлением постановки 1950 года. В 2019 году театр отпраздновал 500-е представление «Мазепы». Режиссер Илья Шлепянов и художник Александр Константиновский создали эталон "большого стиля", который идеально перекликается с музыкой Чайковского.
«Мазепа» сохраняет свою харизму и силу даже спустя множество лет. Этот спектакль не только привлекает поклонников традиционного театра, но и интересен как исторический памятник середины ХХ века.