Спектакль Мазепа

Мазепа: опера Петра Чайковского в Мариинском театре

Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Музыка и либретто

Опера основана на музыке Петра Чайковского и либретто Виктора Буренина, созданном по поэме Александра Пушкина «Полтава». Эта монументальная военно-историческая опера занимает особое место в репертуаре, и сам процесс написания занял у Чайковского два года.

Команда постановки

Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев

Постановка: Илья Шлепянов (1950)

Художник: Александр Константиновский

Режиссер капитального возобновления: Юрий Лаптев

Художник по свету: Дамир Исмагилов

Художник по адаптации света на сцене Мариинского-2: Егор Карташов

Главный хормейстер: Константин Рылов

Ответственный концертмейстер: Ирина Соболева

Сюжет и музыкальные особенности

Чайковский начал работу над оперой с большого дуэта Марии и Мазепы. Это редкий случай для оперного жанра, когда партию возлюбленного исполняет баритон, а не тенор. Опера представляет собой драму любви и предательства, где основное внимание сосредоточено на сложных отношениях между девушкой и ее двумя "отцами": родным и крестным.

История обретает дополнительную напряженность, когда оба "отца" вступают в схватку за душу Марии. В результате один из них погибает, а девушка теряет рассудок — момент, который подчеркивает характерный для романтической оперы финал.

Исторический контекст

Действие разворачивается на фоне исторических событий, включая Полтавское сражение 1709 года, которое Чайковский ярко изображает в симфоническом антракте к третьему акту. Украинский национальный колорит, знакомый композитору благодаря его связям с Украиной, также пронизывает весь спектакль.

Восстановление и юбилей

Спектакль в Мариинском театре стал капитальным возобновлением постановки 1950 года. В 2019 году театр отпраздновал 500-е представление «Мазепы». Режиссер Илья Шлепянов и художник Александр Константиновский создали эталон "большого стиля", который идеально перекликается с музыкой Чайковского.

«Мазепа» сохраняет свою харизму и силу даже спустя множество лет. Этот спектакль не только привлекает поклонников традиционного театра, но и интересен как исторический памятник середины ХХ века.