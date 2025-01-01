Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мазепа
Киноафиша Мазепа

Спектакль Мазепа

12+
Продолжительность 3 часа 55 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мазепа: опера Петра Чайковского в Мариинском театре

Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Музыка и либретто

Опера основана на музыке Петра Чайковского и либретто Виктора Буренина, созданном по поэме Александра Пушкина «Полтава». Эта монументальная военно-историческая опера занимает особое место в репертуаре, и сам процесс написания занял у Чайковского два года.

Команда постановки

  • Музыкальный руководитель: Валерий Гергиев
  • Постановка: Илья Шлепянов (1950)
  • Художник: Александр Константиновский
  • Режиссер капитального возобновления: Юрий Лаптев
  • Художник по свету: Дамир Исмагилов
  • Художник по адаптации света на сцене Мариинского-2: Егор Карташов
  • Главный хормейстер: Константин Рылов
  • Ответственный концертмейстер: Ирина Соболева

Сюжет и музыкальные особенности

Чайковский начал работу над оперой с большого дуэта Марии и Мазепы. Это редкий случай для оперного жанра, когда партию возлюбленного исполняет баритон, а не тенор. Опера представляет собой драму любви и предательства, где основное внимание сосредоточено на сложных отношениях между девушкой и ее двумя "отцами": родным и крестным.

История обретает дополнительную напряженность, когда оба "отца" вступают в схватку за душу Марии. В результате один из них погибает, а девушка теряет рассудок — момент, который подчеркивает характерный для романтической оперы финал.

Исторический контекст

Действие разворачивается на фоне исторических событий, включая Полтавское сражение 1709 года, которое Чайковский ярко изображает в симфоническом антракте к третьему акту. Украинский национальный колорит, знакомый композитору благодаря его связям с Украиной, также пронизывает весь спектакль.

Восстановление и юбилей

Спектакль в Мариинском театре стал капитальным возобновлением постановки 1950 года. В 2019 году театр отпраздновал 500-е представление «Мазепы». Режиссер Илья Шлепянов и художник Александр Константиновский создали эталон "большого стиля", который идеально перекликается с музыкой Чайковского.

«Мазепа» сохраняет свою харизму и силу даже спустя множество лет. Этот спектакль не только привлекает поклонников традиционного театра, но и интересен как исторический памятник середины ХХ века.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Шопениана. Видение розы. Лебедь. Шехеразада
6+
Балет
Шопениана. Видение розы. Лебедь. Шехеразада
23 сентября в 19:00 Мариинский театр
от 3750 ₽
16+
Премьера Драма
Екатерина и Вольтер
17 сентября в 19:00 Александринский театр
Билеты
Кот Котофеич и Чудо-дерево
0+
Детский Интерактивный
Кот Котофеич и Чудо-дерево
14 сентября в 12:30 Малышок
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше