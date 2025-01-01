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Майя Плисецкая. Посвящение
Киноафиша Майя Плисецкая. Посвящение

Спектакль Майя Плисецкая. Посвящение

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гала-концерт звёзд балета «Майя Плисецкая. Посвящение» в Октябрьском

17 апреля 2026 года в Большом концертном зале «Октябрьский» зрители смогут стать свидетелями уникального события — гала-концерта звёзд балета «Майя Плисецкая. Посвящение». Этот концерт пройдет в рамках ежегодного проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи», который направлен на сохранение наследия великих артистов балета.

Творчество великой балерины

Майя Плисецкая — это не просто имя, это целая эпоха в мире балета. Она покорила зрителей своей пластикой и безупречным мастерством, став символом не только XX века, но и всей истории балетного искусства. С ранних лет она демонстрировала свою уникальность, не боясь экспериментировать и открывать новые горизонты в танце. Плисецкая была единственной, кому удалось завоевать любовь и уважение зрителей по всему миру, включая президентов, королей и императоров.

Программа концерта

В программе гала-концерта будут представлены знаковые балетные партии, которые стали визитной карточкой Майи. Зрители смогут насладиться фрагментами из классического репертуара Большого театра и современных шедевров хореографии, созданных специально для неё. Также в концерте будут показаны редкие документальные кадры из жизни великой балерины, что позволит глубже понять её творческое наследие.

Участники мероприятия

На сцене выступят яркие звезды балета и солисты крупнейших музыкальных театров, в том числе уже прославленные балерины и молодые таланты. Андрис Лиепа, постоянный организатор и режиссер-постановщик гала-концертов, отметил: «Я счастлив, что жил в одно время с такой великой балериной. Ее выступления до сих пор смотрятся современно, и это настоящая загадка».

Проект «Автографы и имиджи»

Гала-концерт «Майя Плисецкая. Посвящение» станет продолжением проекта «Автографы и имиджи», который знакомит зрителей с творчеством выдающихся артистов XX века. Первый вечер был приурочен к 80-летию Рудольфа Нуреева и собрал лучших представителей мужского классического танца нашего времени. Не упустите шанс стать частью этого исторического события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 апреля
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 800 ₽

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