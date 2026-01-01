Спектакль «Майя должна танцевать!»

«Майя должна танцевать!» — это не просто спектакль, а настоящий творческий трибьют великой балерине Майе Плисецкой, приуроченный к её вековому юбилею. Мультижанровая постановка соединяет в себе элементы драматического монолога и классического танца, чтобы осветить личность Плисецкой как выдающейся артистки и сильной индивидуальности.
В центре сюжета — живое слово в исполнении Екатерины Тарасовой, актрисы петербургского Малого драматического театра — Театра Европы. Зрители смогут проследить путь становления Майи от первых шагов на пути к балету до мирового признания. Через её историю проходят знаковые образы, олицетворяющие её талант и величие, оживляемые фрагментами из знаменитых постановок под музыку величайших композиторов.
В программу вошли известные шедевры мирового репертуара: партии Китри в «Дон Кихоте», Кармен в «Кармен-сюите», Одиллии в «Лебедином озере» и знаменитый «Умирающий лебедь». Хореографические номера исполнят ведущие солисты Большого и Мариинского театров — танцовщицы, наследницы традиций Плисецкой, которые представят своё прочтение её ролей, сохраняя дух и выразительность оригинала.
Спектакль также станет площадкой для звезд балета ведущих театров России, что добавит событию еще большее значение. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального явления, которое обязательно останется в памяти каждого зрителя.