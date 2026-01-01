Спектакль «Майя должна танцевать!»

Спектакль-посвящение Майе Плисецкой

«Майя должна танцевать!» — это не просто спектакль, а настоящий творческий трибьют великой балерине Майе Плисецкой, приуроченный к её вековому юбилею. Мультижанровая постановка соединяет в себе элементы драматического монолога и классического танца, чтобы осветить личность Плисецкой как выдающейся артистки и сильной индивидуальности.

В центре сюжета — живое слово в исполнении Екатерины Тарасовой, актрисы петербургского Малого драматического театра — Театра Европы. Зрители смогут проследить путь становления Майи от первых шагов на пути к балету до мирового признания. Через её историю проходят знаковые образы, олицетворяющие её талант и величие, оживляемые фрагментами из знаменитых постановок под музыку величайших композиторов.

Классические партии и их исполнение

В программу вошли известные шедевры мирового репертуара: партии Китри в «Дон Кихоте», Кармен в «Кармен-сюите», Одиллии в «Лебедином озере» и знаменитый «Умирающий лебедь». Хореографические номера исполнят ведущие солисты Большого и Мариинского театров — танцовщицы, наследницы традиций Плисецкой, которые представят своё прочтение её ролей, сохраняя дух и выразительность оригинала.

Звезды балета на одной сцене

Спектакль также станет площадкой для звезд балета ведущих театров России, что добавит событию еще большее значение. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального явления, которое обязательно останется в памяти каждого зрителя.