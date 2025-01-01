Меню
Майя Азусена и трио Олега Бутмана
Майя Азусена и трио Олега Бутмана

Майя Азусена и трио Олега Бутмана

О концерте/спектакле

Вечер Неповторимой Майи Азусены в клубе Игоря Бутмана на Таганке

Погрузитесь в мир эмоций и музыки на концерте американской соул-дивы Майи Азусена. Эта уникальная артистка, обладательница премии MTV MADE’s Award, известна своей способностью сочетать выдающийся вокал с зажигательными ритмами и глубокими текстами.

Что ожидать?

Майя Азусена покорит сердца зрителей, исполняя как хиты, так и новые композиции. Ее музыка часто черпает вдохновение из соула, рока и даже джаза. Участники концерта смогут насладиться мощными вокальными партиями и завораживающими мелодиями, которые остаются в памяти надолго.

Интересные факты

  • Майя Азусена выступала на одной сцене с такими легендами, как Бруно Марс и Эксл Зайк.
  • Она активно занимается благотворительной деятельностью и поддерживает различные социальные проекты.
  • Концерт Майи — это не только музыка, но и уникальное зрелище, где она делится своими жизненными историями и мыслями о любви.

Не упустите возможность!

Билеты на концерт Майи Азусены уже в продаже, и, судя по всему, они разлетаются быстро. Убедитесь, что вы не упустите возможность увидеть эту удивительную артистку вживую!

6 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽
7 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

