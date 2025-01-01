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Майя Азусена и трио Олега Бутмана
Киноафиша Майя Азусена и трио Олега Бутмана

Майя Азусена и трио Олега Бутмана

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Майи Азусена: Соул и Джаз в Санкт-Петербурге

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге с радостью анонсирует концерт выдающейся американской соул-дивы Майи Азусена. Эта талантливая певица, обладательница премии MTV MADE’s Award, порадует зрителей своим уникальным голосом и завораживающим сценическим присутствием.

О Майи Азусена

Майя Азусена — это не просто певица, а истинная икона жанра. За свою карьеру она успела поработать с многими известными музыкантами и выступала на самых престижных площадках мира. Ее музыка сочетает в себе элементы соула, ритм-энд-блюза и джаза, что делает ее выступления поистине незабываемыми.

Когда и где?

Не упустите возможность посетить этот уникальный концерт! Он пройдет в уютной атмосфере джаз-клуба Игоря Бутмана. Дата и время: дата мероприятия в время мероприятия.

Почему стоит пойти?

Концерт Майи Азусены — это шанс окунуться в атмосферу живой музыки и почувствовать энергетику соула. Уникальное сочетание ее голоса и мастерства музыкантов создаст незабываемые эмоции. Кроме того, это отличная возможность насладиться атмосферой джаз-клуба, где каждый вечер наполнен творчеством и вдохновением.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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