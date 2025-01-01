Спектакль-концерт, посвященный артистам фронтовых бригад Великой Отечественной войны

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт, посвященный артистам фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны. Эти смелые люди пели песни, читали стихи и играли спектакли в самых неожиданных местах: от землянки до военного аэродрома и даже на ступенях Рейхстага. Они дарили радость и надежду, даже в самые тяжелые моменты войны.

Звезды фронтового искусства

В программе прозвучат воспоминания о выдающихся артистах, таких как Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Нина Сазонова, Николай Крючков и Аркадий Райкин. Вы узнаете о самых необычных концертах, вынужденных антрактах, когда зрители уходили в бой, и о гонорарах, которые на вес золота.

Музыкальная программа

В спектакле будут представлены песни, которые стали символами надежды и мужества. Вы услышите эстрадные мелодии из советских кинофильмов 30-40-х годов, русские народные песни, а также знаменитые военные композиции: «Любимый город», «Валенки», «Синий платочек», «Мишка», «Три танкиста», «Дорога на Берлин» и многие другие.

Команда спектакля

Режиссером-постановщиком выступает Руслан Аллахвердиев, сценарий написала Светлана Кочерина. Музыкальным руководителем является Андрей Пересумкин, а проектом руководит Ирина Рудник.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу того времени и вспомнить о героях, которые подарили нам надежду и вдохновение. Ждем вас на нашем спектакле!