Киноафиша Майская ночь

Спектакль Майская ночь

Постановка
Московский театр кукол 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Майская ночь» в кукольном театре: погружение в мир Гоголя с закрытыми глазами

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Майская ночь», созданный литовским режиссером Каролиной Жерните. Это первая постановка в Москве в жанре «с закрытыми глазами», рассчитанная на зрителей от 12 лет.

Оригинальный формат и погружение в мир ощущений

«Майская ночь» предлагает зрителям незабываемый опыт. Вы можете «смотреть» спектакль в специальной повязке на глазах, полагаясь на свои чувства: слух, обоняние, осязание и вкус. Эта оригинальная концепция позволяет изменить восприятие пространства и времени, открывая новые грани гениальной прозы Николая Гоголя.

Что вас ждет на спектакле

Актеры виртуозно воссоздают звуки природы: плеск воды, шелест листьев и дуновение ветерка. Более того, зрителей ожидает вкусный сюрприз — они смогут попробовать пирожки и горячую ароматную картошечку с укропом, что добавляет еще больше колорита и уюта в атмосферу спектакля.

Где и как купить билеты

Обратите внимание, что билеты на спектакль доступны на нашем сайте с выбором мест в зрительном зале со свободной рассадкой. Для приобретения билетов на сцену необходимо обратиться в кассу театра, предварительно записавшись у администраторов.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной театральной практики — погружение в мир Гоголя с закрытыми глазами ждет вас!

Режиссер
Каролина Жерните
В ролях
Анна Антонова
Лев Бобышев
Евгений Казаков
Александра Капустина
Михаил Коханов

Ноябрь
27 ноября четверг
19:00
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
от 1000 ₽

