Спектакль Майская ночь

Опера «Майская ночь» Римского-Корсакова по Н. В. Гоголю в концертном зале Мариинского театра

«Майская ночь» – это уникальный творческий союз двух гениев: Николая Гоголя и Николая Римского-Корсакова. Интересно, что оба создателя были молоды, когда создавали это поэтичное произведение. Гоголь написал свою «Майскую ночь» в двадцать лет, а для Римского-Корсакова эта опера стала всего лишь второй в его карьере, и на момент премьеры композитору еще не исполнилось тридцати шести.

История создания оперы начинается в декабре 1871 года, когда только что обручившиеся Николай Римский-Корсаков и Надежда Пургольд читали «Вечера на хуторе близ Диканьки», дойдя до любимой «Майской ночи». Невеста сразу отметила, что сюжет имеет «оперность», и именно она вдохновила композитора на создание музыкальной версии.

Путь к созданию шедевра

В 1877 году Римский-Корсаков основательно занялся «Майской ночью». Композитор был готов к работе, благодаря глубоким знаниям контрапункта и опытам с партитурами Глинки. Он изучал народные песни и их обработки, что обогатило его музыкальный язык. В результате «Майская ночь» стала ярким примером его мастерства, с богатой оркестровкой и гибкой мелодикой, в которой звучат отголоски древних языческих обрядов и юмор.

В этой опере впервые появляется характерный для Римского-Корсакова женский тип – хрупкое и сказочно прекрасное создание по имени Панночка. Позже подобные образы будут встречаться в других его произведениях, таких как «Снегурочка» и «Царевна Лебедь».

Юбилейная постановка

Зрители впервые увидели «Майскую ночь» в Мариинском театре в 1880 году. Текущая юбилейная постановка, осуществленная в 2009 году, приурочена к двухсотлетию со дня рождения Гоголя. Режиссер Александр Маскалин создал камерную интерпретацию, которая уважает оригинал и предоставляет удобное сценическое пространство для великих авторов.

В спектакле участвуют исполнители из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Центральная теноровая партия Левко представляет собой редкий случай в оперной традиции, когда акцент сделан на юноше в любовной истории. Этот выбор, возможно, связан с чувствами, которые испытывал сам композитор, ведь опера посвящена его любимой супруге.

Не упустите возможность увидеть это волшебное произведение, полное романтики и живописных образов, в исполнении талантливых артистов!