Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майская ночь
Киноафиша Майская ночь

Спектакль Майская ночь

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 12+
Режиссер Александр Маскалин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Майская ночь» Римского-Корсакова по Н. В. Гоголю в концертном зале Мариинского театра

«Майская ночь» – это уникальный творческий союз двух гениев: Николая Гоголя и Николая Римского-Корсакова. Интересно, что оба создателя были молоды, когда создавали это поэтичное произведение. Гоголь написал свою «Майскую ночь» в двадцать лет, а для Римского-Корсакова эта опера стала всего лишь второй в его карьере, и на момент премьеры композитору еще не исполнилось тридцати шести.

История создания оперы начинается в декабре 1871 года, когда только что обручившиеся Николай Римский-Корсаков и Надежда Пургольд читали «Вечера на хуторе близ Диканьки», дойдя до любимой «Майской ночи». Невеста сразу отметила, что сюжет имеет «оперность», и именно она вдохновила композитора на создание музыкальной версии.

Путь к созданию шедевра

В 1877 году Римский-Корсаков основательно занялся «Майской ночью». Композитор был готов к работе, благодаря глубоким знаниям контрапункта и опытам с партитурами Глинки. Он изучал народные песни и их обработки, что обогатило его музыкальный язык. В результате «Майская ночь» стала ярким примером его мастерства, с богатой оркестровкой и гибкой мелодикой, в которой звучат отголоски древних языческих обрядов и юмор.

В этой опере впервые появляется характерный для Римского-Корсакова женский тип – хрупкое и сказочно прекрасное создание по имени Панночка. Позже подобные образы будут встречаться в других его произведениях, таких как «Снегурочка» и «Царевна Лебедь».

Юбилейная постановка

Зрители впервые увидели «Майскую ночь» в Мариинском театре в 1880 году. Текущая юбилейная постановка, осуществленная в 2009 году, приурочена к двухсотлетию со дня рождения Гоголя. Режиссер Александр Маскалин создал камерную интерпретацию, которая уважает оригинал и предоставляет удобное сценическое пространство для великих авторов.

В спектакле участвуют исполнители из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Центральная теноровая партия Левко представляет собой редкий случай в оперной традиции, когда акцент сделан на юноше в любовной истории. Этот выбор, возможно, связан с чувствами, которые испытывал сам композитор, ведь опера посвящена его любимой супруге.

Не упустите возможность увидеть это волшебное произведение, полное романтики и живописных образов, в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
13:00 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Майская ночь Майская ночь

В ближайшие дни

Маршак-Маршак
12+
Детский
Маршак-Маршак
12 октября в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Колобок
0+
Детский Интерактивный
Колобок
27 сентября в 10:30 Малышок
от 750 ₽
Щелкунчик
0+
Детский Музыка Интерактивный
Щелкунчик
28 декабря в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше