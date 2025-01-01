«Майская ночь» — продолжение гоголевских традиций от артистов Ансамбля казачьей песни «Криница»

Спектакль «Майская ночь» — это продолжение гоголевских традиций, представленное артистами Ансамбля казачьей песни «Криница». Эта волшебная история о приключениях молодого казака, который рискнул заглянуть в темный мир, чтобы жениться на «ясной панночке», пробирает до мурашек и одновременно полна задорного духа диканьковских легенд.

Загадочный хутор Диканьки

Мы переносимся в тихий хутор, где стоит ветхий дом с заколоченными ставнями. Здесь когда-то жил сотник с дочкой, которая, полная горя, бросилась с высокого берега в воды, став главной утопленницей. Перед самым рассветом её призрачное отражение появится на поверхности пруда, и она обратится за помощью к простому смертному в обмен на исполнение его мечты.

Неповторимая атмосфера

В «Майской ночи» вы сможете насладиться уникальной атмосферой народных традиций, музыки и танцев, которые создают артисты ансамбля. Спектакль наполнен искренними эмоциями, завораживающими мелодиями и яркими образами, что делает его идеальным выбором для ценителей театрального искусства.

Интересные факты

Спектакль основан на одноименной повести Николая Гоголя, известной своим мистическим сюжетом.

Ансамбль «Криница» славится своей аутентичностью и профессионализмом, что делает каждое выступление незабываемым.

«Майская ночь» — это не только театральная постановка, но и погружение в богатую культуру украинского фольклора.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, где сбываются мечты и пересекаются миры!