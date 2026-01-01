Оповещения от Киноафиши
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»

О концерте

Өтетін орны: Алматы қ., Республика сарайы, Достық даңғылы, 56

Күні: 26 наурыз, 2026

Уақыты: 19:00

Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

