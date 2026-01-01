Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
Киноафиша
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
фолк
эстрада
О концерте
Өтетін орны:
Алматы қ., Республика сарайы, Достық даңғылы, 56
Күні:
26 наурыз, 2026
Уақыты:
19:00
Развернуть
Купить билет на концерт Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября
понедельник
19:00
Дворец Республики
г. Алматы, пр. Достык 56
Купить билеты
В ближайшие дни
Эстрада
Ән мен әнші в Алматы
18 марта в 19:00
Дворец Республики
Билеты
Живая музыка
Бағжан Октябрь в Алматы с концертной программой «Терапия души»
12 марта в 20:00
Дворец Республики
Билеты
Неоклассика
Живая музыка
Ludovico Einaudi 2.0 в Алматы
24 марта в 19:00
Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667