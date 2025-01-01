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Mayot
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Mayot

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Осенний тур MAYOT с Live Band: волшебство живого звучания

MAYOT готовится порадовать своих поклонников большим осенним туром вместе с Live Band! Каждый концерт этого тура обещает стать незабываемым событием, где живое исполнение создаст уникальную атмосферу в зале.

Новые оттенки любимых треков

Это отличная возможность не только насладиться любимыми композициями, но и услышать их в совершенно новом звучании. Музыка, наполненная эмоциями, аранжировками и живыми инструментами, подарит зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите шанс!

Не пропустите уникальную возможность стать частью этого музыкального приключения! Следите за анонсами, чтобы не упустить дату ближайшего концерта в вашем городе. Живое исполнение всегда дарит особые эмоции, а с MAYOT это будет действительно волшебно!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Mayot

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