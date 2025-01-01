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Mayot
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Mayot

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

MAYOT в осеннем туре с Live Band

MAYOT отправляется в большой осенний тур вместе с Live Band! Этот тур станет настоящим праздником для всех поклонников артиста. Каждый концерт обещает быть уникальным, благодаря живому исполнению, которое создаст волшебную атмосферу в зале.

Новые эмоции и любимые треки

Не упустите шанс насладиться любимыми песнями MAYOT в совершенно новом звучании. Живое исполнение позволит вам по-новому взглянуть на уже знакомые композиции. Каждый концерт станет не только музыкальным событием, но и настоящим шоу, где зрители смогут почувствовать энергетику и эмоции исполнителя.

Почему стоит посетить концерт?

  • Уникальная атмосфера: Живое исполнение добавляет особый шарм и делает каждое выступление неповторимым.
  • Взаимодействие с публикой: Концерты будут наполнены взаимодействием между артистом и зрителями, создавая незабываемые моменты.
  • Новые интерпретации: Вы сможете услышать знакомые треки в новых аранжировках, что подарит вам свежие эмоции.

Не пропустите это музыкальное событие осени! Следите за расписанием и приобретайте билеты заранее, чтобы стать частью незабываемого вечера с MAYOT и его Live Band.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 10 октября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
20:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 11 октября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 1800 ₽
Краснодар, 24 октября
Олимп Краснодар, Береговая, 144
20:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 25 октября
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
20:00 от 1800 ₽
Воронеж, 26 октября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
20:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 31 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
20:00 от 1600 ₽
Челябинск, 1 ноября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
20:00 от 1600 ₽
Уфа, 2 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
20:00 от 1800 ₽
Омск, 8 ноября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:00 от 1800 ₽
Новосибирск, 9 ноября
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Mayot

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2 августа в 19:00 Reborn
от 1500 ₽
Stand Up: Профи
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Юмор
Stand Up: Профи
23 июля в 19:00 Trinity
от 500 ₽
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Поп
Ramil’
21 февраля в 20:00 Big Twin Arena
от 2200 ₽
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