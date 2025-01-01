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Mayot
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Mayot

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Mayot в Рязани: любимые хиты и новая музыка

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт одного из самых ярких представителей российской музыки, Mayot. В программе вечера звучат не только его знаменитые хиты, но и новые композиции, которые поразят слушателей свежестью и оригинальностью.

Почему стоит посетить?

Mayot — это не просто артист, а настоящая звезда, чьи песни отражают дух молодежной культуры. На концерте вы сможете услышать как уже полюбившиеся треки, так и новые произведения, которые обязательно запомнятся. Его выступления всегда сопровождаются ярким шоу и энергией, что делает их незабываемыми.

Советы для зрителей

Чтобы максимально насладиться концертом, рекомендуем заранее ознакомиться с репертуаром артиста и выбрать свои любимые песни. Также не забудьте взять с собой хорошее настроение!

Ждем вас на концерте Mayot — это обещает быть незабываемым вечером, полным музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 27 июля
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
18:00 от 2099 ₽
Волгоград, 18 октября
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
18:00 от 2000 ₽
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Mayot

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