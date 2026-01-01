Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майнкрафт шоу
Киноафиша Майнкрафт шоу

Майнкрафт шоу

0+
Возраст 0+

О концерте

Интерактивное шоу по мотивам Minecraft в Екатеринбурге

Во Дворце культуры железнодорожников (Екатеринбург) состоится интерактивное шоу, которое перенесет зрителей в удивительный мир Minecraft. Вы сможете стать участниками захватывающего приключения вместе с любимыми персонажами — Стивом, Марго и Джо.

Шоу обещает удивительные испытания, в которых зрители сыграют активную роль, помогая героям справиться с трудностями. А ваши усилия будут вознаграждены головокружительными спецэффектами, которые сделают каждое мгновение незабываемым!

Что вас ждет на шоу?

Шоу порадует зрителей следующими удивительными эффектами:

  • Ростовые куклы;
  • Пушки с конфетти;
  • Летающий гаст;
  • Огромные верстак и печь;
  • Яркие летающие мечи;
  • Ветровые дым-машины;
  • Световое шоу;

Не забудьте про фирменные минималистические кубики, которые тоже станут частью этого захватывающего действа.

Мир Minecraft ждет вас!

Не упустите шанс активно участвовать в шоу, полным сюрпризов и ярких эмоций, и вспомнить о волшебстве, которое дарит игра, основанная на творчестве и невероятной простоте. Приходите и помогите героям выполнить их задания! Это захватывающее приключение не оставит вас равнодушными.

Купить билет на концерт Майнкрафт шоу

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября суббота
11:30
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 900 ₽
13:30
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 900 ₽

В ближайшие дни

Под окном черемуха... Уральский народный хор
0+
Фолк
Под окном черемуха... Уральский народный хор
18 марта в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
Билеты
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
2 апреля в 19:20 Руки вверх!
от 1100 ₽
Б.А.У.
18+
Тяжелый рок
Б.А.У.
24 апреля в 19:00 Нирвана
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше