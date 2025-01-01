Меню
Майнкрафт шоу. Новогодний выпуск
Киноафиша Майнкрафт шоу. Новогодний выпуск

Спектакль Майнкрафт шоу. Новогодний выпуск

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новый интерактивный спектакль в Казани

В ДК Современник в Ульяновске состоится уникальный интерактивный спектакль Minecraft шоу. Новогодний выпуск. Зрители смогут стать частью захватывающего приключения вместе с любимыми героями игры Стивом, Марго и Джо.

Что ожидает зрителей

В спектакле они столкнутся со злыми зомби, торговцем и големами. Каждый момент действия наполнен атмосферой невероятных приключений. Зрителей ждут яркие спецэффекты, ростовые куклы и уникальные костюмы, которые создадут ощущение, будто они действительно находятся в мире Майнкрафта.

Для кого это шоу

Это представление станет прекрасным выбором для всех, кто любит Майнкрафт и интерактивные семейные шоу. Не упустите шанс провести время с семьей и друзьями, погружаясь в увлекательный мир любимой игры!

Январь
2 января пятница
14:00
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
от 800 ₽
4 января воскресенье
10:30
КЦ «Московский» Казань, Академика Королева, 47
от 800 ₽
15:30
КЦ «Московский» Казань, Академика Королева, 47
от 800 ₽

Фотографии

Майнкрафт шоу. Новогодний выпуск Майнкрафт шоу. Новогодний выпуск Майнкрафт шоу. Новогодний выпуск

