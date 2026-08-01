Майкл. Легенда. Шоу с оркестром

Шоу-концерт в честь великого артиста

Приглашаем вас на уникальный шоу-концерт, посвященный великому артисту Майклу Джексону. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для поклонников его творчества благодаря невероятному исполнению ARIOM оркестра и профессиональных танцоров.

Зажигательные хиты в новом свете

На концерте прозвучат все культовые хиты, которые знают и любят миллионы: «Billie Jean», «Thriller», «Beat It», «Smooth Criminal», «Black or White» и многие другие. Каждая песня будет представлена в виде мини-шоу с яркой световой драматургией и эффектами, которые создадут незабываемую атмосферу.

Уникальный артистизм Gago Jackson

Особое внимание уделено выступлениям Gago Jackson — финалисту проекта «Минута славы». Его артистизм и мастерство помогут зрителям заново увидеть культовые образы Майкла Джексона и ощутить ту магию, которая всегда окружала его творчество.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который обязательно оставит незабываемые впечатления и зарядит энергией на долгое время.