Майкл Джексон: завораживающий трибьют королю поп-музыки в лучах заката на открытой видовой крыше
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в уникальном формате. Концерт на крыше Novotel в Москве

«Billie Jean is not my lover…» — эти слова звучали в эфире MTV, и мы пытались повторить лунную походку знаменитого артиста. Теперь у вас есть возможность насладиться музыкой Майкла Джексона в великолепной обстановке Rooftop событий, где открывается захватывающий вид на столицу в оранжевых лучах заката.

Что вас ожидает

Roofevents приглашает вас на удивительный музыкальный вечер, который объединит лучшие хиты Короля поп-музыки с современными джазовыми композициями. Гостям предложат изысканные напитки в атмосфере элегантного закрытого приёма. Вокалистка с мягким, но пронзительным тембром не просто копирует, а переосмысляет легендарные хиты, передавая дух времени.

Исполнение и атмосфера

Танцуйте под звуки музыки как сам Майкл, поднимайте бокалы в честь легенды и погружайтесь в атмосферу вечера, словно вы находитесь в клипе — «Just beat it»! Здесь, на высоте, вас ждёт непревзойдённое зрелище: старинные улочки, историческая застройка и величественные высотки, залитые солнечным светом и нежными малиновыми оттенками заката.

Группа Jazz Reflection

Группа Jazz Reflection, что переводится как «Отражение джаза», представит завораживающие узоры соула, энергичный фанк и романтичный блюз с элементами афро-кубы и рок-штрихами. Солирует в группе Ольга Ашмарина, обладательница уникального тембра голоса: сильного, но в то же время мягкого. Её общение с публикой создаёт уютную и ламповую атмосферу, делая каждое выступление по-настоящему запоминающимся.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью незабываемого музыкального вечера!

Расписание

7 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3200 ₽
13 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3200 ₽

