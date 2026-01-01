Спектакль Майкл Джексон. Мировое шоу

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» приглашает всех поклонников таланта поп-короля Майкла Джексона на уникальное трибьют-шоу. Это историческое событие пройдет всего один раз в Кремле, и это первая возможность увидеть такой масштабный проект на российской сцене.
Создателем данного шоу стал австралийский музыкальный продюсер Джонни Ван Гринсвен, который объединил все классические хиты Майкла Джексона в одном великолепном представлении. Ожидайте безукоризненный вокал, впечатляющую хореографию и роскошное звучание симфонического оркестра, что сделает этот вечер поистине незабываемым.
Для всех поклонников искусства, это уникальная возможность увидеть талантливых исполнителей, шоу-балет и вокальную группу, которые воссоздадут дух наследия Майкла Джексона. Не пропустите нашу премьеру, станет ли она новой страницей в истории российской музыки!