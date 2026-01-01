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Майкл Джексон. Мировое шоу
Билеты от 1700₽
Киноафиша Майкл Джексон. Мировое шоу

Спектакль Майкл Джексон. Мировое шоу

6+
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Мировое трибьют шоу Майкла Джексона в Москве

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» приглашает всех поклонников таланта поп-короля Майкла Джексона на уникальное трибьют-шоу. Это историческое событие пройдет всего один раз в Кремле, и это первая возможность увидеть такой масштабный проект на российской сцене.

Шоу, завоевавшее сердца по всему миру

Создателем данного шоу стал австралийский музыкальный продюсер Джонни Ван Гринсвен, который объединил все классические хиты Майкла Джексона в одном великолепном представлении. Ожидайте безукоризненный вокал, впечатляющую хореографию и роскошное звучание симфонического оркестра, что сделает этот вечер поистине незабываемым.

Не упустите возможность

Для всех поклонников искусства, это уникальная возможность увидеть талантливых исполнителей, шоу-балет и вокальную группу, которые воссоздадут дух наследия Майкла Джексона. Не пропустите нашу премьеру, станет ли она новой страницей в истории российской музыки!

Купить билет на спектакль Майкл Джексон. Мировое шоу

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Декабрь
6 декабря воскресенье
15:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 1700 ₽

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