Mayer’s Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Mayer’s Band

Mayer’s Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трибьют-группа MAYERS'BAND: Хиты 80-х в живом исполнении

MAYERS'BAND — уникальная трибьют-группа, которая приглашает вас в nostalgическую путешествие по лучшим хитам 80-х. С живой эмоциональной подачей музыканты переносят зрителей в эпоху, когда звучали незабываемые мелодии.

В программе — музыкальные шедевры

В репертуаре группы представлены самые узнаваемые хиты таких культовых исполнителей, как:

  • TOTO
  • CHICAGO
  • FOREIGNER
  • Whitney Houston
  • Peter Cetera
  • Chaka Khan
  • SADE

Кроме того, зрители смогут насладиться авторскими песнями в стиле 80-х, добавляющими оригинальности и уникальности в выступления группы.

Состав группы

Коллектив MAYERS'BAND состоит из талантливых музыкантов:

  • Вокал: Надя Майер
  • Ударные: Сергей Демченко
  • Вокал/клавиши: Евгений Штанько
  • Гитара: Алексей Цыплаков
  • Бас-гитара: Полина Блюдова

Создайте незабываемые моменты

MAYERS'BAND — это не просто музыка, это настоящая магия отличного настроения! Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи и зарядиться энергией на их концерте. Приходите и наслаждайтесь живым исполнением!

Купить билет на концерт Mayer’s Band

Ноябрь
Декабрь
3 ноября понедельник
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
14 декабря воскресенье
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

