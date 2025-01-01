Mayer’s Band

Трибьют-группа MAYERS'BAND: Хиты 80-х в живом исполнении

MAYERS'BAND — уникальная трибьют-группа, которая приглашает вас в nostalgическую путешествие по лучшим хитам 80-х. С живой эмоциональной подачей музыканты переносят зрителей в эпоху, когда звучали незабываемые мелодии.

В программе — музыкальные шедевры

В репертуаре группы представлены самые узнаваемые хиты таких культовых исполнителей, как:

TOTO

CHICAGO

FOREIGNER

Whitney Houston

Peter Cetera

Chaka Khan

SADE

Кроме того, зрители смогут насладиться авторскими песнями в стиле 80-х, добавляющими оригинальности и уникальности в выступления группы.

Состав группы

Коллектив MAYERS'BAND состоит из талантливых музыкантов:

Вокал: Надя Майер

Надя Майер Ударные: Сергей Демченко

Сергей Демченко Вокал/клавиши: Евгений Штанько

Евгений Штанько Гитара: Алексей Цыплаков

Алексей Цыплаков Бас-гитара: Полина Блюдова

Создайте незабываемые моменты

MAYERS'BAND — это не просто музыка, это настоящая магия отличного настроения! Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи и зарядиться энергией на их концерте. Приходите и наслаждайтесь живым исполнением!