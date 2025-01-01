Драматически-пластическое представление «Маяковский. Встреча» становится своеобразным оммажем визиту поэта Владимира Маяковского в Свердловск в 1928 году. Этот проект подготовлен той же командой, которая полгода назад представила в Екатеринбурге спектакль «Б. Р.», посвящённый поэту Борису Рыжему. Спектакль получил широкий отклик и признание зрителей.
Действие спектакля наследует эстетику футуризма и исследует визит Маяковского как миф о его явлении городу. На фоне коллективного бессознательного проявляются индивидуальные случаи из жизни рабочих Свердловска. Как отмечает автор идеи Вера Борисенкова, спектакль провоцирует размышления о неслучившемся свидании: возможно, мэтра ждали не только в заводах, но и в других местах.
Спектакль также включает звёзд российского балета и артистов пластического театра из Екатеринбурга.
Сюжет основан на мысли о неслучившемся свидании. В январе 1928 года город готовится к встрече с пролетарским поэтом. Заводчанин Иван Козырев, следуя обычаю, отправляется на работу в литейный цех. Однако в этом утре ему не суждено попасть на завод — убаюканный метелью, он мирно уснёт в кабине своего грузовика.
Главный герой — председатель профсоюза завода. Он является сильной личностью с горячей верой, романтиком и поклонником Маяковского, представителем которого сам становится. Во сне Ивану привидится, что он стал героем стихотворения поэта о вселении в новую квартиру. Он мечтает о будущем, где Свердловск изменится, и будет открыт парк имени Маяковского. Но как и заканчивается сон, иссякает и жизнь героя.