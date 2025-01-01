Спецпроект к 10-летию Ельцин Центра: «Маяковский. Встреча»

Драматически-пластическое представление «Маяковский. Встреча» становится своеобразным оммажем визиту поэта Владимира Маяковского в Свердловск в 1928 году. Этот проект подготовлен той же командой, которая полгода назад представила в Екатеринбурге спектакль «Б. Р.», посвящённый поэту Борису Рыжему. Спектакль получил широкий отклик и признание зрителей.

Концепция и эстетика

Действие спектакля наследует эстетику футуризма и исследует визит Маяковского как миф о его явлении городу. На фоне коллективного бессознательного проявляются индивидуальные случаи из жизни рабочих Свердловска. Как отмечает автор идеи Вера Борисенкова, спектакль провоцирует размышления о неслучившемся свидании: возможно, мэтра ждали не только в заводах, но и в других местах.

Творческая команда

Режиссёр: Даниил Романов

Даниил Романов Композитор: Всеволод Дорохов

Всеволод Дорохов Художник по декорациям: Елизавета Минаева

Елизавета Минаева Автор идеи: Вера Борисенкова

Вера Борисенкова Хореограф: Александр Тронов

В ролях

Алексей Кирсанов (МХТ)

Светлана Шилова (Большой театр)

Олег Габышев (Театр балета Бориса Эйфмана)

Арсений Вейс (Театр на Малой Бронной)

Спектакль также включает звёзд российского балета и артистов пластического театра из Екатеринбурга.

Синопсис действия

Сюжет основан на мысли о неслучившемся свидании. В январе 1928 года город готовится к встрече с пролетарским поэтом. Заводчанин Иван Козырев, следуя обычаю, отправляется на работу в литейный цех. Однако в этом утре ему не суждено попасть на завод — убаюканный метелью, он мирно уснёт в кабине своего грузовика.

Главный герой — председатель профсоюза завода. Он является сильной личностью с горячей верой, романтиком и поклонником Маяковского, представителем которого сам становится. Во сне Ивану привидится, что он стал героем стихотворения поэта о вселении в новую квартиру. Он мечтает о будущем, где Свердловск изменится, и будет открыт парк имени Маяковского. Но как и заканчивается сон, иссякает и жизнь героя.