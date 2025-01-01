Спектакль Маяковский vs Есенин. Большой вечер поэзии

Меню
Маяковский vs Есенин. Большой вечер поэзии
16+
«Поэт и Поэзия: Маяковский против Есенина» в театре «НЕОЛИРА»

В массовом сознании Владимир Маяковский и Сергей Есенин, как правило, воспринимаются в роли антагонистов ХХ века. Это можно объяснить их статусом крупнейших литературных фигур, которые были столь различны в своем мировосприятии и творческих подходах. Основой взаимной критики поэтов не являлась личная неприязнь, а скорее различие в принадлежности к литературным направлениям и представлениям о роли поэзии и предназначении поэта.

Литературное путешествие с Антоном Тарасовым

Программу читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». В этот вечер он станет проводником для зрителей в удивительное литературное путешествие. Его глубокая эрудиция и искреннее сочувствие позволят раскрыть многообразие поэзии Серебряного века.

Творческий путь Антона Тарасова

Несмотря на психологическое образование, Антон выбрал свой путь в музыке и литературе. Он стал композитором и автором множества известных хитов. Его литературные произведения, такие как роман «Ирония фарта» и трёхтомник «Карельская сага», получили высокие оценки критиков и читателей. Также он основал театр «НЕОЛИРА», где служит продюсером и организатором ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Театр «НЕОЛИРА» — территория эмоций

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году. В послужном списке театра более сотни мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли и сольные концерты. Каждое событие, проходящее в «НЕОЛИРЕ», дарит зрителям уникальные эмоции и атмосферу, которую невозможно найти нигде больше.

17 декабря среда
19:30
Притяжение Санкт-Петербург, Вознесенский просп., 34, литера Ж

