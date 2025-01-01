Спектакль Маяковский во весь рост

Вечер поэзии Владимира Маяковского

Приглашаем вас на вечер поэзии Владимира Маяковского — «Маяковский во весь рост». Это уникальный спектакль, который раскрывает многогранность таланта поэта: от простоты до сложности, от эпатажа до ранимости.

Программа вечера

Вечер состоит из двух отделений:

Первое отделение включает в себя подборку стихов разных лет и различных тем. В программу вошли такие произведения, как «Татьяне Яковлевой», «Пиво и социализм», «Хорошее отношение к лошадям», «Кое-что по поводу дирижера», «Сергею Есенину» и многие другие.

Второе отделение посвящено поэме «Облако в штанах» — одному из самых ранних и значимых произведений Маяковского, которое предопределило его судьбу и дальнейший путь как поэта.

Творческая концепция

«Маяковский во весь рост» — это попытка разрушить стереотипы о восприятии Маяковского как поэта. Вы сможете услышать «мельчайшую пылинку живого» через толщу «ста томов моих партийных книжек». Это возможность увидеть поэта с новой стороны.

Музыка вечера

В течение всего мероприятия звучит авторская музыка молодого композитора Дарьи Кондаковой, а также выступление скрипача Андрея Северова, что добавляет особую атмосферу и глубину к произведениям.

Не упустите шанс погрузиться в мир поэзии и музыки, где каждый стих оживает, а творчество Маяковского раскрывается в новом свете.