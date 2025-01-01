Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маяковский. Трагедия
Билеты от 850₽
Киноафиша Маяковский. Трагедия

Спектакль Маяковский. Трагедия

Продолжительность 1 час 30 минут
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Трагедия о Владимире Маяковском: разговор о поэте и его роли в мире

В 1913 году в театре Луна-парк в Санкт-Петербурге была поставлена трагедия Владимир Маяковский, написанная самим В.В. Маяковским. Этот спектакль оставил неизгладимое впечатление на зрителей, о чем свидетельствует отзыв Б.Л. Пастернака: «Это была трагедия Владимир Маяковский, тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал. Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы...»

Спектакль поднимает важные вопросы о роли поэта в обществе. Почему, несмотря на любовь властей и публики, Маяковский чувствовал себя одиноким? Что побудило его стать поэтом? Легок ли путь поэта? Эти и другие темы мы предлагаем обсудить вместе с вами.

О чем спектакль?

Это не просто спектакль или лекция — это глубокий разговор о славе и одиночестве поэта. Маяковский был не только автором, но и предметом лирики, обращающимся к миру от первого лица. Его творчество отражает сложные чувства и переживания, которые остаются актуальными и сегодня.

Интересные факты

  • Трагедия Владимир Маяковский стала одной из первых попыток театра исследовать личность поэта в контексте общества.
  • В спектакле используются элементы, характерные для футуризма, что придает ему уникальный стиль.
  • Маяковский известен своей искренностью и новаторским подходом к поэзии, что делает его фигуру особенно значимой в русской литературе.

Приглашаем вас на этот спектакль, который откроет новые грани понимания поэзии и судьбы великого поэта.

В ролях
Леонид Краснов
Марина Краснова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 850 ₽

В ближайшие дни

Буря
18+
Премьера Драма
Буря
1 октября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 800 ₽
Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
29 августа в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2500 ₽
Надя и Ося. История любви
16+
Драма
Надя и Ося. История любви
14 мая в 18:15 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше