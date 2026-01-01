Режиссерский дебют Александра Пацевича к юбилею Владимира Маяковского

19 июля 2023 года исполнилось 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского, одного из самых ярких поэтов советской эпохи. В честь юбилея выдающегося поэта актер театра «Сфера» Александр Пацевич подготовил моноспектакль «Маяковский. Прогулка», который был представлен на Камерной сцене. Спектакль основан на стихах и прозе Маяковского, а также включает авторские песни Пацевича на его стихи.

Режиссерский дебют Александра Пацевича

Александр Пацевич поделился своими впечатлениями от первого режиссерского опыта: «Меня вызвал к себе главный режиссер театра Александр Коршунов и сказал: «Маяковский – твоя роль. Подбери материал, подумай!» Эти слова стали для меня значимыми. Я уже написал песню, посвященную поэту, но теперь мне предстояло подготовить целую программу. Я купил много книг, открыл его прозу и… не мог оторваться. Всё, что он писал, оказалось настолько современным, словно рассказывал о сегодняшнем дне».

Моноспектакль «Маяковский. Прогулка»: взгляд на поэта с новой стороны

«Маяковский. Прогулка» — это не просто чтение стихов или их исполнение под гитару. Это попытка глубже понять поэта, почувствовать его как «маяк» и пройти с ним по «бурным рекам» его биографии. Александр Пацевич стремится создать спектакль, в котором Маяковский проявится не как персонаж из учебников, а как живой человек с его внутренними противоречиями и поисками.