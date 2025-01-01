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Маяковский. Послушайте
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Спектакль Маяковский. Послушайте

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальная композиция о жизни поэта

«Я — поэт» — спектакль, который погружает зрителей в мир автора через призму его автобиографии, писем, стихов и песен. Композиция, посвящённая юбилею поэта, раскрывает его уникальный взгляд на жизнь, творчество и поэзию.

Вдохновение и искренность

В этой постановке слово становится главным героем. Спектакль наполнен теми искренними моментами, которые сам автор переживал, чтобы донести до зрителей самые глубокие переживания и мысли.

Особенность спектакля: курение на сцене

Важно отметить, что во время спектакля артисты курят на сцене, в соответствии с ремарками автора и задачами режиссёра. Это часть атмосферы, создаваемой для более глубокого погружения в эпоху и настроение. Просим учитывать этот момент при планировании посещения.

Поэзия, музыка и философия

Спектакль объединяет литературу и музыку, чтобы создать целостную картину жизни поэта и его творчества. Это не просто рассказ о человеке, это погружение в его душу через слова, которые он оставил, и которые сегодня звучат так же актуально.

Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Федор Малышев
Анатолий Анциферов
Павел Яковлев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 1000 ₽
2 октября
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