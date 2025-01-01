Спектакль Маяковский. Послушайте

Спектакль о Маяковском в театре «Мастерская Петра Фоменко»

Театр «Мастерская Петра Фоменко» представляет новую постановку, основанную на произведениях Владимира Маяковского. Режиссёром спектакля выступил Фёдор Малышев, известный своей способностью сочетать классические традиции с современными сценическими вызовами.

О спектакле

Это литературно-музыкальная композиция, посвященная юбилею великого русского поэта. Она основана на автобиографии Маяковского «Я сам», а также включает его письма, открытки, песни и стихи. Спектакль отражает творческое наследие поэта и его уникальный взгляд на мир.

Творческая команда

Визуальное оформление спектакля создано художником по свету Степаном Синицыным и видеохудожником Степаном Владимировым. Также в команде работают помрежи Ольга Лопач и Юлия Верзунова.

Актёрский ансамбль

Спектакль обещает увлечь зрителей благодаря глубокой игре актёров, которые способны передать всю мощь и эмоциональность текстов Маяковского. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу авангардной поэзии и увидеть на сцене произведения, которые продолжают вдохновлять поколения.

Важно знать

Обратите внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, что является частью задумки автора и режиссёра. Учитывайте эту информацию при планировании посещения.