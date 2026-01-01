Спектакль о Владимире Маяковском

9 апреля 1930 года Владимир Маяковский выступил в Институте народного хозяйства им. Плеханова. Это было его последнее публичное выступление, состоявшееся за несколько дней до трагической гибели поэта. В этом выступлении сосредоточились все конфликты, которые привели к его уходу: напряженные отношения с властями, разногласия с новой советской молодежью и критикующие его выступления.

Стенограмма этого вечера, сохраненная Виктором Славинским — организатором выставки поэта, стала основой постановки «Маяковский. Последнее выступление». Важнейшие моменты и реплики вечера нашли отражение в театральной интерпретации, где открывается не только личная драма поэта, но и противоречия его времени.

Режиссура и актеры

Спектакль был поставлен Екатериной Шиховой, выпускницей мастерской А. Праудина (РГИСИ), известной своими работами, такими как «Речи немых» в МХТ им. Чехова и «Ленин из Ревды» в Балтийском доме. В постановке задействованы известные актеры: Любовь Яковлева, Иван Решетняк, Игорь Астапенко, Артём Кисаков и Андрей Чулков.

Музыка и атмосфера

Композитор Виталий Корбесашвили создает атмосферу, которая усиливает эмоциональное воздействие спектакля. Кроме того, зрителей ожидает приятное дополнение: в стоимость билета входит welcome drink — бокал игристого или коньяка, что добавит еще больше уюта вечеру.