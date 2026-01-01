Спектакль Маяковский на корабле современности

Музыкально-театрализованное представление «Маяковский на корабле современности» пройдет в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко. Это экспериментальная постановка, приуроченная к юбилейным датам великого поэта-футуриста. Спектакль объединяет классическую поэзию Владимира Маяковского с современными ритмами и визуальными решениями.

Сюжет спектакля

Зрители увидят Маяковского не только как «трибуна революции», но и как тонкого лирика. В центре внимания — его любовь к Лиле Брик, путешествия и вечные вопросы о месте творца в меняющемся мире.

Исполнители

В программе задействованы ведущие солисты филармонии, мастера художественного слова и современный хореографический ансамбль. Исполнитель роли Владимира Маяковского — Денис Дорошенко.

Музыка и хореография

Спектакль представляет собой синтез джазовых композиций, авангардных танцев и динамичных декораций. Они передают дух эпохи 1920-х годов в современных интерпретациях. Зрители смогут наслаждаться стихотворениями поэта в сочетании с музыкой, основанной на его произведениях.

На сцене прозвучат известные стихи Маяковского, такие как «Любит — не любит», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте, ведь если звезды зажигают...», «Лиличке» и другие композиции, посвященные великому творцу.

Атмосфера и эмоции

Танго в исполнении профессиональных танцоров станет выражением эмоций героев, переплетая страницы жизни поэта с музыкальными моментами. Каждому зрителю представится возможность увидеть динамичный и яркий портрет Владимира Маяковского на фоне современности.

Также на сцене выступят коллективы Краснодарской филармонии, включая квартет «Адажио», ансамбль «Молодежка», Государственный балет Кубани и финалистов вокального конкурса «Имя».