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МАЯКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ
Киноафиша МАЯКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ

Спектакль МАЯКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ

12+
Возраст 12+

О спектакле

Концерт «Маяковский. Любовь» в Нижнем Новгороде

В МТС Live Холл Нижний Новгород пройдет концерт «Маяковский. Любовь». Это уникальный перфоманс, который рассказывает об отношениях поэта Владимира Маяковского и его музой Лили Брик. В программе представлены ключевые тезисы и яркие события той эпохи, а также видеоинсталляции современного художника Ильи Старилова и музыкальная композиция «Увертюра К» от композитора Петра Дранги.

Перфоманс состоит из отдельных фрагментов, которые создают яркое полотно взаимоотношений двух выдающихся личностей. «Увертюра К» была написана специально для открытия Хлебозавода им. Зотова, на сцене которого и состоялась премьера этого проекта.

Исполнители

  • Игорь Миркурбанов
  • Александра Ребенок

Концерт понравится поклонникам поэзии Маяковского и всем, кто ценит необычные форматы представления историй. Не упустите возможность стать частью этого творчества!

В ролях
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Александра Ребенок
Александра Ребенок

Купить билет на спектакль МАЯКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2000 ₽

Фотографии

МАЯКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ МАЯКОВСКИЙ. ЛЮБОВЬ

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