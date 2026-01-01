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Маяковский идет за сахаром
Киноафиша Маяковский идет за сахаром

Спектакль Маяковский идет за сахаром

Молодежь в винтажной драме
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Маяковский глазами молодых

Участники спектакля стремятся взглянуть на художественный мир и личность Владимира Маяковского по-новому, через призму современности. Это попытка «живьем», без почтительной дистанции, но с глубоким вниманием, разобраться в том, как существовал художник в атмосфере 1910–1920-х годов.

Жизнь и творчество Маяковского

Как тот, кого мы сегодня считаем классиком, жил, любил, набирал поэтическую мощь? Как его биография пересекалась с судьбами других культурных героев эпохи — Чуковского, Хлебникова, Шкловского, Булгакова, Пастернака? Как они становились творцами мира и истории, одновременно меняя и формируя время, в которое жили?

Режиссер
Алексей Кузмин-Тарасов
В ролях
Владимир Гуськов
Мария Фортунатова
Сергей Быстров
Анастасия Цветанович
Дарья Хорошилова
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