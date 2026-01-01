Маяковский глазами молодых

Участники спектакля стремятся взглянуть на художественный мир и личность Владимира Маяковского по-новому, через призму современности. Это попытка «живьем», без почтительной дистанции, но с глубоким вниманием, разобраться в том, как существовал художник в атмосфере 1910–1920-х годов.

Жизнь и творчество Маяковского

Как тот, кого мы сегодня считаем классиком, жил, любил, набирал поэтическую мощь? Как его биография пересекалась с судьбами других культурных героев эпохи — Чуковского, Хлебникова, Шкловского, Булгакова, Пастернака? Как они становились творцами мира и истории, одновременно меняя и формируя время, в которое жили?