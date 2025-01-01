Спектакль Маяковский. Городской мюзикл

По мотивам стихов и писем поэта, а также по воспоминаниям современников

Создатели спектакля «Маяковский. Городской мюзикл» черпали вдохновение в стихотворениях поэта, его воспоминаниях, письмах, а также свидетельствах Лили Брик и Эльзы Триоле. Это история о человеке, который строил новый мир, но так и не нашел в нем своего места.

Герои и текст

В спектакле нет вымышленных слов — только реальные факты и личности. Помимо самого Маяковского, в центре событий его соратники — Игорь Северянин и Велимир Хлебников. Либретто Александра Лебедева точно передает дух эпохи, раскрывая актуальность поэзии Маяковского для современности.

Музыкальное оформление

Композитор Алексей Шошев создал впечатляющие марши, мощные хоровые партии и запоминающиеся музыкальные номера, усиливающие драматизм постановки.

Хореография и сценография

Режиссер Александр Рыхлов и постановочная группа обратились к жанру «городского мюзикла», добавив в спектакль выразительную хореографию и акробатические элементы. В сценографии используются знаменитые агитационные плакаты «Окна РОСТа», созданные Маяковским.

Главные темы

История показывает, как поэт, отвергавший устоявшиеся нормы и ставший классиком, столкнулся с трагическими противоречиями. Большая любовь, дружба и предательство, разочарования и мечты переплетаются под тревожный аккомпанемент событий ХХ века.

Достижения спектакля