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Маяковский. Городской мюзикл
Билеты от 800₽
Киноафиша Маяковский. Городской мюзикл

Спектакль Маяковский. Городской мюзикл

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

По мотивам стихов и писем поэта, а также по воспоминаниям современников

Создатели спектакля «Маяковский. Городской мюзикл» черпали вдохновение в стихотворениях поэта, его воспоминаниях, письмах, а также свидетельствах Лили Брик и Эльзы Триоле. Это история о человеке, который строил новый мир, но так и не нашел в нем своего места.

Герои и текст

В спектакле нет вымышленных слов — только реальные факты и личности. Помимо самого Маяковского, в центре событий его соратники — Игорь Северянин и Велимир Хлебников. Либретто Александра Лебедева точно передает дух эпохи, раскрывая актуальность поэзии Маяковского для современности.

Музыкальное оформление

Композитор Алексей Шошев создал впечатляющие марши, мощные хоровые партии и запоминающиеся музыкальные номера, усиливающие драматизм постановки.

Хореография и сценография

Режиссер Александр Рыхлов и постановочная группа обратились к жанру «городского мюзикла», добавив в спектакль выразительную хореографию и акробатические элементы. В сценографии используются знаменитые агитационные плакаты «Окна РОСТа», созданные Маяковским.

Главные темы

История показывает, как поэт, отвергавший устоявшиеся нормы и ставший классиком, столкнулся с трагическими противоречиями. Большая любовь, дружба и предательство, разочарования и мечты переплетаются под тревожный аккомпанемент событий ХХ века.

Достижения спектакля

  • 2018: 1-я премия в области театрального маркетинга «ОFFSTAGE AWARDS – 2018».
  • 2019: Лауреат Большого детского фестиваля в номинации «Лучший музыкальный спектакль для подростков», победитель в категории «Лучшее открытие» на Международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций BEMA.
  • 2021: Две награды премии «Музыкальное сердце театра»:
    • «Лучшее пластическое решение (хореограф)» — Жанна Шмакова.
    • «Лучший исполнитель главной роли» — Андрей Школдыченко.
Режиссер
Александр Рыхлов
В ролях
Александр Песков
Александр Песков
Янина Студилина
Янина Студилина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽
16 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл Маяковский. Городской мюзикл

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