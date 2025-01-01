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Маяковский (Дело #50)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маяковский (Дело #50)

Спектакль Маяковский (Дело #50)

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пластическая драма о великом поэте

Режиссер Мария Шмаевич представляет спектакль, основанный на жизни и смерти Владимира Маяковского, с использованием материалов из его биографии и текстов поэта, включая данные из дела № 50. Это история, посвященная великому поэту, который оставил глубокий след в русской литературе и культуре.

Концепция спектакля

Спектакль носит пластическо-драматический характер, где каждый актёр становится частью мира Маяковского, пытаясь проникнуть в его душу и осветить многогранность личности поэта. Как отмечает Мария Шмаевич, цель постановки — не просто рассказать о Маяковском, а признаться в любви к его личности и творчеству, раскрывая его невероятную душевную силу и внутреннюю красоту.

Многогранность Маяковского

В спектакле представлен не только Маяковский как поэт, но и как человек, о котором много мифов и вопросов, связанных с его трагической смертью. Спектакль дает зрителям возможность увидеть его под разными углами, понять внутренний мир человека, творившего на стыке эпох и оставившего яркий след в истории.

Художественное оформление

Судя по концепции, спектакль обещает быть не только глубоким в плане содержания, но и визуально выразительным, сочетая драматические и пластические элементы для более полного погружения в атмосферу времени Маяковского.

Режиссер
Мария Шмаевич
В ролях
Сергей Иванюк
Мария Швыдко
Ярослав Бережнов
Алена Губанова
Илья Баранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50) Маяковский (Дело #50)

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