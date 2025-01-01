Спектакль Маяковский. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Маяковским

Многогранно талантливый, бунтарски страстный и лирически нежный Владимир Маяковский — одна из титанических фигур русского искусства. Его творчество захватывает внимание читателя «пожаром сердца» и азартом необычных метафор. Как сказал И.В. Сталин: «Маяковский всегда был и остается лучшим и самым талантливым поэтом нашей советской эпохи».

Антон Тарасов, художественный руководитель театра «НЕОЛИРА», станет проводником для зрителей в это небывалое литературное путешествие. Его чуткая натура и эрудированность в сочетании с искренностью и сочувствием позволят глубже понять чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Антон Тарасов: от музыки к литературе

Психологическое образование Антона не стало определяющим в его жизни. Он проявил себя как композитор, автор множества известных хитов, а его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Тарасов также нашел себя в литературе, став автором романа «Сплетение песен и чувств», трёхтомника «Карельская сага» и других книг, которые получили восторженные отзывы критиков и читателей.

О театре «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и с тех пор представляет более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, спектакли, сольные концерты и стендапы. Также театром организован ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» дарит зрителям уникальные эмоции, которые невозможно получить нигде больше.