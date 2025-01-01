Поэтическая дуэль: Есенин и Маяковский на сцене НОВАТа

Два выдающихся поэта, современники и соперники — Сергей Есенин и Владимир Маяковский — оставили неоценимый след в русской поэзии. Их поэтическое соперничество началось в 1915 году с момента знакомства и продолжалось до конца их дней. Обе фигуры вошли в литературу как гении, однако их отношения нельзя назвать враждебными. Это было скорее соперничество талантливых людей.

Соперничество и уважение

В своем очерке «Железный Миргород» Есенин назвал поэмы Маяковского об Америке «бездарными», а тот, в свою очередь, в стихотворении «Юбилейное» назвал оппонента «балалаечником». Тем не менее, поэты высоко оценивали талант друг друга. Есенин однажды заметил: «...Чего-чего, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, и многие о него споткнутся». Маяковский говорил о Есенине: «Из всех них останется лишь Есенин».

Трогательная память

После неожиданной смерти Есенина Маяковский посвятил ему трогательное стихотворение, подчеркивая их близость и взаимное уважение.

Концерт в честь поэтов

На концерте, посвященном памяти двух великих поэтов, прозвучат два вокальных цикла. Исполнит их солист оперы Михайловского театра Семён Антаков в сопровождении пианиста Андрея Телкова. В программе представлены цикл Микаэла Таривердиева на стихи Владимира Маяковского и знаменитая поэма Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» на стихи Сергея Есенина.

Особым подарком для зрителей станет чтение стихов двух поэтов и воспоминаний о них от одного из ведущих артистов МХАТа имени М. Горького — Николая Коротаева, а также режиссера концерта — Юлии Прохоровой.