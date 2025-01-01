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MavrBand
Билеты от 1700₽
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MavrBand

18+
Возраст 18+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Специальный концерт ко дню рождения Сергея Маврина

Проект Сергея Маврина «MavrBand» готов порадовать поклонников уникальным концертом, который состоится 1 марта в 20:00 в клубе «Урбан». Это событие приурочено к дню рождения самого артиста и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Уникальность каждого выступления

Каждое появление «MavrBand» на сцене — это не просто концерт, а уникальное явление. Основная идея проекта заключается в том, чтобы каждое выступление было неповторимым. Артисты представляют различные композиции, а также приглашают различных участников, что делает каждое шоу особенным. Однако есть и несколько ключевых номеров, которые остаются неизменными и становятся визитной карточкой проекта.

Что ожидать от концерта

Концерт в клубе «Урбан» не станет исключением из правил. Зрителей ждут яркие музыкальные номера, захватывающие импровизации и, конечно, непередаваемая атмосфера праздника. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Билеты и информация

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем не откладывать покупку, так как выступления «MavrBand» пользуются большой популярностью. Приходите и отпразднуйте день рождения Сергея Маврина вместе с ним!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 марта
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1700 ₽

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