Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мавра (к.и.)
Киноафиша Мавра (к.и.)

Мавра (к.и.)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера Игоря Стравинского «Мавра» в Мариинском театре

В Мариинском театре пройдет концертное исполнение одноактной комической оперы Игоря Стравинского «Мавра». В роли исполнителей выступят солисты оперы театра, готовые представить зрителям уникальное музыкальное произведение.

Интересные факты о «Мавре»

«Мавра» основана на либретто Бориса Кохно, написанном по сюжету поэмы А.С. Пушкина «Домик в Коломне». Опера была создана на стыке так называемых «русского» и «неоклассицистского» периодов творчества композитора.

Стравинский, работая над «Маврой» в 1921 году, отметил, что использовал «пушкинский метод», который подразумевает поэтическую структуру рифм. Он стремился передать «зефир» пушкинских строк в музыкальном языке оперы. Композитор также подчеркивал, что данная поэма Пушкина стала для него мостом к творчеству Глинки и Чайковского, к которым он принадлежит.

Посвящение

Опера «Мавра» посвящена памяти великих русских композиторов — Глинки, Пушкина и Чайковского. Это произведение представляет собой важный вклад в русскую музыкальную культуру и продолжает оставаться актуальным для зрителей и исполнителей.

Купить билет на концерт Мавра (к.и.)

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября пятница
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Неаполитанская серенада
6+
Классическая музыка
Неаполитанская серенада
18 октября в 19:00 Культурный центр Елены Образцовой
от 1000 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
16 октября в 21:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
16 ноября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше