Мавра (к.и.)

Опера Игоря Стравинского «Мавра» в Мариинском театре

В Мариинском театре пройдет концертное исполнение одноактной комической оперы Игоря Стравинского «Мавра». В роли исполнителей выступят солисты оперы театра, готовые представить зрителям уникальное музыкальное произведение.

Интересные факты о «Мавре»

«Мавра» основана на либретто Бориса Кохно, написанном по сюжету поэмы А.С. Пушкина «Домик в Коломне». Опера была создана на стыке так называемых «русского» и «неоклассицистского» периодов творчества композитора.

Стравинский, работая над «Маврой» в 1921 году, отметил, что использовал «пушкинский метод», который подразумевает поэтическую структуру рифм. Он стремился передать «зефир» пушкинских строк в музыкальном языке оперы. Композитор также подчеркивал, что данная поэма Пушкина стала для него мостом к творчеству Глинки и Чайковского, к которым он принадлежит.

Посвящение

Опера «Мавра» посвящена памяти великих русских композиторов — Глинки, Пушкина и Чайковского. Это произведение представляет собой важный вклад в русскую музыкальную культуру и продолжает оставаться актуальным для зрителей и исполнителей.