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Маус Хаус Штраус
Билеты от 1600₽
Киноафиша Маус Хаус Штраус

Спектакль Маус Хаус Штраус

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Режиссер Елена Лабутина
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Интерактивный мюзикл для самых маленьких

«Маус Хаус Штраус» приглашает маленьких зрителей в необычное приключение с мышками-непоседами. В этой захватывающей игре герои отправляются в большое путешествие, когда в их доме неожиданно поселяется Кот. Дети смогут вместе с актерами исследовать чарующую городскую суету и умиротворяющую деревенскую тишину.

Приключения на каждом шагу

Зрители отправятся в путь на огромном грузовике, познакомятся с удивительными персонажами, такими как Луна, Облако и большая добрая Собака, которая предложит переждать дождик в своей уютной будке. А еще они переплывут реку в шляпе-корабле, порыбачат звезды и построят свой собственный новый Дом!

Живая музыка и воображение

Спектакль сопровождается живой музыкой — аранжировками известных вальсов, полек и музыкальных шуток Иоганна Штрауса-сына. Простой реквизит, по усмотрению художника, легко трансформируется в элементы воображаемого мира детей, что делает каждую сцену уникальной.

Первый театральный опыт

«Маус Хаус Штраус» — идеальный вариант для первого посещения театра. Спектакль-игра не только развлекает, но и подготавливает ребенка к будущему театральному опыту, развивая его фантазию и зрительский интерес.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽ 13:00 от 1600 ₽
30 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Маус Хаус Штраус Маус Хаус Штраус Маус Хаус Штраус Маус Хаус Штраус Маус Хаус Штраус Маус Хаус Штраус

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