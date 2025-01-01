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Маугли
Билеты от 600₽
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Мульмедийная сказка с этническим оркестром про человеческого детеныша
Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Новое сценическое прочтение классики

Миф о Маугли, как его представлял Киплинг, известен многим, но авторы спектакля «Маугли» предлагают совершенно иную трактовку этой истории. Маугли вырос, и перед джунглями встает серьезная дилемма: с одной стороны, для человеческого детеныша нет ни места, ни семьи в джунглях, и он должен перейти к людям. С другой стороны, его уход может раскрыть тайны, которые оберегаются животными. Эта трагическая ситуация усложняется тем, что Маугли узнает, что Шерхан убил его родителей. В спектакле обсуждается не просто конфликт между животными и людьми, но и затрагивается глубокая тема любви — не любви как страсти, а любви как высокой и сильной силы, которая должна преобладать в мире.

Тема любви и борьбы с природой

Создатели спектакля ставят перед детьми важные вопросы: почему люди так часто борются с природой, оправдывая свою жестокость необходимостью завоевания территории («мы великие, нам нужно больше»). И, как объясняют авторы, на самом деле это человеческий «комплекс Бога», который приписывает себе право на все, включая мир животных. В этом контексте, спектакль становится не только приключенческой историей о Маугли, но и философским размышлением о месте человека в природе и его ответственности перед миром.

Новый подход к образам животных

Одним из самых ярких отличий этого спектакля от других является подход к изображению животных. Актеры, играющие животных, не используют привычную технику движения на четвереньках. Вместо этого, они владеют особой техникой, что делает их движение более органичным и близким к природным инстинктам животных. Эти движения становятся важным элементом спектакля, поддерживая не только физическое действие, но и глубже раскрывая внутренний мир персонажей.

Музыкальное сопровождение и постановка

Кроме того, спектакль выделяется качественным музыкальным оформлением. На сцене — живой оркестр, в котором присутствуют этнические инструменты. Это добавляет произведению аутентичности и подчеркивает его связь с природой и культурой. Также стоит отметить, что спектакли режиссера Терезы Дуровой никогда не идут под фонограмму, что подчеркивает важность живого исполнения и усиляет атмосферу настоящего театра.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Николай Зверев
Георгий Сукосян
Рафаэль Наджаф-Заде
Сергей Дик

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
20 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли Маугли

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