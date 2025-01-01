Спектакль Маугли

«Маугли» в Театре эстрады им. Аркадия Райкина

Современная антиутопия в джунглях XXI века

История о мальчике, воспитанном волками, обретает новое звучание на сцене Театра эстрады им. Аркадия Райкина. В мюзикле «Маугли» авторы исследуют, может ли добрая семейная сказка стать антиутопией нового времени. Возможно ли соединить волшебный мир джунглей с реальностью техногенного мира? И как с помощью языка мюзикла рассказать о том, что значит быть Человеком сегодня?

Творческий тандем и мощная постановка

Для реализации этой амбициозной идеи театр пригласил двух выдающихся режиссёров музыкального театра — Алексея Франдетти и Дарью Борисову. Алексей Франдетти, главный режиссёр театра «Ленком Марка Захарова», лауреат премии «Золотая маска», известен своими масштабными шоу и уникальной любовью к жанру мюзикла. На его счету более 40 постановок в ведущих театрах России, включая Большой, Мариинский и МХТ им. А. П. Чехова. Дарья Борисова, номинант премии «Золотая маска» за режиссуру спектакля «Семейка Аддамс», также привносит в проект свою яркую творческую энергию.

Фантазия на тему технологического постапокалипсиса

В «Маугли» джунгли XXI века предстают как фантазия на тему технологического постапокалипсиса. Визуальная стилистика напоминает фильм «Дюна», где мёртвый мир, утративший человеческие ценности, правится исполинскими механическими зверями. Для воплощения этой идеи на сцене используются ростовые и планшетные куклы, символизирующие синтез артиста и механической сущности. Этот оригинальный подход был разработан при участии Максима Кустова, постановщика Театра кукол им. С.В. Образцова.

Человечность против жестокости

В центре спектакля — борьба двух миров. Холодный и бездушный мир зверей противопоставляется тёплому, живому миру людей, где царят любовь, дружба и забота о ближнем. Этот мир, где не страшно смотреть друг другу в глаза, становится для Маугли путеводной звездой. Как и в сказке Киплинга, главный герой сталкивается с непростым выбором: как отбросить жестокие законы мира, в котором он вырос, и стать Человеком, отключив «провода питания жестокости».

Мюзикл «Маугли» в Театре эстрады им. Аркадия Райкина — это не просто сказка, это глубокая философская притча о поисках себя в мире, где человечность становится всё более редкой ценностью.