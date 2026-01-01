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Маугли
Киноафиша Маугли

Спектакль Маугли

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Маугли: спектакль о жизни в джунглях

В центре сюжета спектакля — удивительная история о человеческом детеныше по имени Маугли, который появился в диких джунглях. Он оказался в волчьей стае, где мудрые звери стали учить его всем законам жизни в этих суровых условиях.

Однако, несмотря на поддержку своих новых друзей, жизнь Маугли полна испытаний. Ему предстоит столкнуться с опасным Шерханом, что требует от него смелости и умения преодолевать трудности. Какие приключения ожидают маленького героя среди диких животных? Смогет ли он опровергнуть давнюю догму о том, что слабый всегда становится добычей сильного?

Зрителей ждет живописный мир, наполненный контрастами: любовью и ненавистью, мудростью и безрассудством, смелостью и трусостью. Это спектакль заставляет задуматься о жизни и выборе каждого из нас.

Важно знать

Уважаемые зрители! Каждый билет предназначен для одного человека, независимо от его возраста. Спектакль рекомендован для детей от пяти лет.

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В других городах
Сентябрь
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Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 600 ₽
17:00
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
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