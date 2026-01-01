Маугли
Спектакль Маугли

Российский балет на британскую музыку 0+
Режиссер Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
О спектакле

Восстановленный балет «Маугли» оживает на сцене Москвы

Этот уникальный детский балет «Маугли» был создан по мотивам сказки Редьярда Киплинга и поставлен хореографами Наталией Касаткиной и Владимиром Василёвым в начале двухтысячных. Последний раз «Маугли» исполнялся более десяти лет назад.

Музыку к спектаклю написал британский композитор Александер Прайор, известный как праправнук Константина Станиславского. Интересно, что на момент написания музыки ему было всего 15 лет. Хореографы Касаткина и Васильев тщательно изучали повадки настоящих животных и переносили элементы «звериной пластики» в хореографию, что придаёт спектаклю особое очарование.

Новая версия балета

В новой версии «Маугли» главную женскую партию, возлюбленной Маугли, исполняет ведущая солистка театра Галина Гармаш, а главную мужскую партию юноши Маугли – Сергей Кузьмин и Юрий Выборнов. Хореография отражает эволюцию персонажа от «маленького лягушонка» до волчонка и, наконец, до человека.

«В этом балете мы видим рост Маугли из потерянного мальчика до сильного молодого человека, который познаёт мир и себя», - делится впечатлениями Сергей Кузьмин. Он отмечает, что движения в партии требуют гибкости и свободы, ведь многие из них имитируют движения животных, таких как собаки, кошки и даже змеи.

История театра Наталии Касаткиной и Владимира Василева

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева – один из немногих авторских театров классического балета в России. В этом сезоне он отмечает свое 61-летие. За свои 60 лет существования театр подготовил более тридцати золотых медалистов международных конкурсов и гастролировал на лучших сценах мира. Среди артистов, танцевавших в различных постановках театра, – Майя Плисецкая, Сергей Полунин, Михаил Барышников и многие другие.

Театр Касаткиной и Василёва известен своими уникальными хореографическими стилями и замечательными постановками на музыку композиторов XX века. Однако в марте 2024 года Наталия Касаткина ушла из жизни на пороге своего 90-летия, а Владимир Василёв завершил свою жизнь в 2017 году.

Новые перспективы

В декабре 2025 года новым художественным руководителем театра был назначен Ара Карапетян. Он привнес курс на обновление, сохраняя уникальное хореографическое наследие театра и приступив к реконструкциям раритетных балетов. Первыми на новый лад будут восстановлены детские балеты «Маугли» и «Гадский утёнок». Ара Карапетян считает, что «Маугли» с его неповторимой хореографией отлично подходит для нового этапа в жизни театра.

Юные зрители премьеры смогут не только насладиться спектаклем, но и принять участие в мастер-классе по анималистической пластике, который проведут солисты Московского классического балета в перерыве между актами, позволяя детям перевоплотиться в Багиру, Кaa и Балу.

Июль
Август
Сентябрь
12 июля воскресенье
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
2 августа воскресенье
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
15 августа суббота
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
12:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽

Фотографии

