Увлекательное представление "Маугли" в Нижегородском театре кукол

«Маугли» - это спектакль, основанный на знаменитой сказке Редьярда Киплинга о мальчике, выросшем в джунглях. Это постановка Нижегородского театра кукол, одного из старейших и наиболее известных театров кукол в России.

Спектакль предлагает уникальную возможность увидеть живое представление с куклами, которое будет интересно как детям, так и взрослым. В спектакле используются сложные куклы и декорации, создающие волшебную атмосферу. Он адресован зрителям от 6 лет, в частности, будет привлекателен для детей в возрасте от 3 до 11 лет, а также для взрослых, которые ценят искусство театра кукол.

На сцене зрителей ждет поэтическая притча о необыкновенной истории индийского мальчика Маугли. Он был выкормлен дикой волчицей и воспитан по Закону Джунглей — закону природы и правды. В круговороте событий, в который вовлечены волчица Ракша, вожак Акела, черная пантера Багира, медведь Балу, мудрый удав Каа, слон Хатхи, тигр Шер-Хан с шакалом Табаки и другие обитатели джунглей, зрители не только смогут насладиться увлекательным сюжетом, но и научиться отличать добро от зла, правду от обмана, а верность и дружбу от хитрости и коварства.

Спектакль отмечает своё пятилетие в этом году с момента премьеры 14 октября 2016 года. Не упустите возможность посетить это незабываемое событие!