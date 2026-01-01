Спектакль Маугли

Маугли
Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О спектакле

Маугли: кодекс джунглей на сцене Нижегородского ТЮЗа

В Нижегородском ТЮЗе пройдет спектакль, основанный на знаменитом произведении Р. Киплинга. Зрители смогут увидеть историю о мальчике Маугли, который потерялся в диких джунглях и, благодаря дружбе с лесными обитателями, научился выживать в опасной среде.

Маугли сталкивается с множеством испытаний, имея за спиной поддержку таких известных персонажей, как вожак волков Акела, тигр Шер-хан, медведь Балу и мудрый удав Каа. Эти лесные жители олицетворяют законы джунглей, которые не так уж далеки от человеческих моральных норм: дружба, предательство и благородство.

Спектакль затрагивает важные темы о выживании и взаимопомощи в условиях, когда все вокруг может стать угрозой. Мальчику предстоит научиться защищать свое место в стае и, в конечном итоге, помочь тем, кто когда-то протянул ему руку помощи. Интрига заключается в том, вернется ли Маугли к людям, узнав, что он вырос.

История, придуманная Р. Киплингом, остается актуальной и в наши дни. Она напоминает о том, что даже в самых трудных ситуациях важно полагаться на собственные силы и смекалку, ведь никакие современные технологии не заменят человеческого стремления к выживанию.

Июнь
4 июня четверг
10:30
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 450 ₽

